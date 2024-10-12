В Чехии выловили гигантского сома невероятных размеров

Вагнер долго охотился за рыбой и даже начал дрожать от волнения, когда вытащил ее на берег. 43-летний Якуб Вагнер, известный по сериалу "Fish Warrior" на канале National Geographic, поймал в озере гигантского 2,64-метрового сома.
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