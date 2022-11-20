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Хлусевич объяснил, почему в сборной России меньше игроков «Зенита», чем «Спартака»

Хлусевич объяснил, почему в сборной России меньше игроков «Зенита», чем «Спартака»

Даниил Хлусевич рассказал, почему в сборной «Спартак» представлен шире, чем «Зенит». Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич объяснил, почему в национальной команде его команда представлена большим количеством игроков, нежели «Зенит».

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