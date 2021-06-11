Олег Лобов принял участие торжественном собрании, посвящённом 100-летию Евпаторийского архива

Председатель Государственного комитета по делам архивов Республики Крым Олег Лобов принял участие в торжественном собрании, посвящённом 100-летию Евпаторийского архива, которое прошло на базе городского краеведческого музея города Евпатории.
Председатель Государственного комитета по делам архивов Республики Крым Олег Лобов принял участие в торжественном собрании, посвящённом 100-летию Евпаторийского архива, которое прошло на базе городского краеведческого музея города Евпатории.
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