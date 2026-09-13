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«Краснодар» на 87-й минуте вырвал ничью в матче РПЛ с «Акроном»

«Краснодар» на 87-й минуте вырвал ничью в матче РПЛ с «Акроном»

«Краснодар» и «Акрон» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:1.

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