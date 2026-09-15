Фигуристка Загитова призналась, что хотела бы создать семью

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в подкасте на канале «Норникель» призналась, что хотела бы создать свою семью, однако отметила, что сейчас для этого не то время.
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