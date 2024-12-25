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Царьград

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Экономический кризис в Финляндии: Дети просят на Рождество бельё и зубную пасту

Экономический кризис в Финляндии: Дети просят на Рождество бельё и зубную пасту

15% детей в Финляндии попросили в качестве подарков на Рождество нижнее бельё и зубную пасту. Непритязательность и некая сдержанность подрастающего поколения продиктована тем, что из-за экономического кризиса в стране их родители потеряли работу.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Песец подкрался незаметно... Или они что, разом сразу - все дебилами стали? В дороге, в это &quot;светлое всеобщее будущее&quot;, никто кормить, да ещё бесплатно, не обещал...
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21 час.

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