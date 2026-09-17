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«Хотим видеть Лео в игре вечно»: Месси обновил рекорд по трофеям и получил вызов в сборную Аргентины на прощальный матч

«Хотим видеть Лео в игре вечно»: Месси обновил рекорд по трофеям и получил вызов в сборную Аргентины на прощальный матч

39-летний Лионель Месси получил вызов в национальную сборную на прощальный матч, а затем помог «Интер Майами» завоевать Кубок Кампеонес, попутно обновив сразу два рекорда.

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