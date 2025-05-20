МИД Китая поддерживает прямой диалог между РФ и Украиной

Китайская сторона поддерживает все инициативы, направленные на достижение мира на Украине.В частности, Китай выступает за прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, а также за политическое урегулирование текущего конфликта.
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