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МИД Китая поддерживает прямой диалог между РФ и Украиной

МИД Китая поддерживает прямой диалог между РФ и Украиной

Китайская сторона поддерживает все инициативы, направленные на достижение мира на Украине.В частности, Китай выступает за прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, а также за политическое урегулирование текущего конфликта.

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