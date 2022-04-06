Гнабри общается лишь с «Баварией», несмотря на интерес «Реала». Он хочет повышения зарплаты с 10 до 15 млн евро, как у Комана и Сане

Вингер Серж Гнабри по-прежнему ведет переговоры с «Баварией» о новом контракте. Агенты 26-летнего игрока сборной Германии общаются только с руководством мюнхенского клуба, несмотря на интерес «Реала», сообщает Sky Sport.

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