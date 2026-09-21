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При чём здесь Лужков?

При чём здесь Лужков?

Юрий Лужков руководил Москвой 18 лет. Дмитрий Самойлов размышляет о том, как город освоился с наследием своего мэра — от причудливых бизнес-центров до памятника Петру I — и почему даже у почти бесполезного монорельса было своё обаяние.

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