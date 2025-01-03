В Иванове Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили малышей из детского дома "Родничок" с Новым 2025 годом

В рамках акции "Полицейский Дед Мороз" сотрудники Отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ивановской области посетили подшефный детский дом «Родничок» в Иванове.
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