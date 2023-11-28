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Опенда сделал дубль в игре с «Ман Сити» в 1-м тайме. У форварда «Лейпцига» 4 гола в этой ЛЧ – больше лишь у Хейлунда и Мораты

Опенда сделал дубль в игре с «Ман Сити» в 1-м тайме. У форварда «Лейпцига» 4 гола в этой ЛЧ – больше лишь у Хейлунда и Мораты

После первого тайма «РБ Лейпциг» на выезде выигрывает у «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Опенда забил на 13-й и на 33-й минуте.

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