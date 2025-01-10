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Русская весна

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Армия России расширяет плацдарм у Двуречной, продвигаясь вперёд (КАРТА)

Армия России расширяет плацдарм у Двуречной, продвигаясь вперёд (КАРТА)

Армия России расширяет плацдарм у Двуречной, продвигаясь вперёд. О ситуации на купянском направлении пишет работающий на ГУР украинский аналитический ресурс Deep State: «Уже достаточно долгое время ведутся бои в районе Двуречной, где русские имеют плацдарм.

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