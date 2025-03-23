Будет жестко. Белоусов готовит точечную ликвидации украинской элиты: NEWS.ru

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, в ночь на 21 марта украинские вооруженные силы осуществили подрыв газоизмерительной станции «Суджа», расположенной в Курской области.
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