В России преступления с использованием IT-технологий будут отнесены к отягчающим обстоятельствам

Главе МВД России Владимиру Колокольцеву совместно с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным дано поручение проработать вопрос об отнесении к отягчающим обстоятельствам преступления, совершенные с помощью IT-технологий, – сообщают «Известия».
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