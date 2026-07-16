«Как же так, товарищ Си?» Китай поставит Украине массу запчастей для дронов за 5,9 млрд евро от ЕС: новости «стратегического партнерства»

Сергей Лазарев

Удивительны дела твои Господи, европейцы только пукнули, а наши "человечки" уже слюною давятся извергая всеческую хулу, этим нетоварищам советую услышать мудрого Х. Насредина, который обещал научить осла говорить)). Еще нет денег, еще не поставлены детали, еще догорают останки заводов производивших дроны, но уже вынесен вердикт "праведными" судьями - казнить.