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«Как же так, товарищ Си?» Китай поставит Украине массу запчастей для дронов за 5,9 млрд евро от ЕС: новости «стратегического партнерства»

«Как же так, товарищ Си?» Китай поставит Украине массу запчастей для дронов за 5,9 млрд евро от ЕС: новости «стратегического партнерства»

  «Ничего личного, просто бизнес». Евросоюз официально разрешил Украине потратить почти 10% выделяемых ей на войну средств – 5,9 миллиардов евро из 60 – на закупки запчастей для дронов в Китае.

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Комментарии
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Сергей Лазарев
Удивительны дела твои Господи, европейцы только пукнули, а наши &quot;человечки&quot; уже слюною давятся извергая всеческую хулу, этим нетоварищам советую услышать мудрого Х. Насредина, который обещал научить осла говорить)).                                                                              Еще нет денег, еще не поставлены детали, еще догорают останки заводов производивших дроны, но уже вынесен вердикт &quot;праведными&quot; судьями  - казнить.
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1 м.
Сергей Лазарев
Так вот в чем дело, тебя в Китае обидели, а ведь ты действительно - 讲故事的人 ))
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
Армия, Флот и ... тов. Ким! других нет.
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4 н.