«Как же так, товарищ Си?» Китай поставит Украине массу запчастей для дронов за 5,9 млрд евро от ЕС: новости «стратегического партнерства»

«Ничего личного, просто бизнес». Евросоюз официально разрешил Украине потратить почти 10% выделяемых ей на войну средств – 5,9 миллиардов евро из 60 – на закупки запчастей для дронов в Китае.
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