Финансовый аналитик Беляев призвал обладателей карт Visa и Mastercard переходить на «Мир»

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с радио Sputnik призвал владельцев карт Visa и Mastercard отслеживать ситуацию со сроками действия сертификатов безопасности чипов.
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