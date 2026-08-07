Коты на фронте

ВераВерная

Вояки вы наши пушистые, как же вы там? Ведь совсем малыши есть, и другого дома, кроме ЛБС не знаете, вот такая судьба вам выпала...Господи, скорей бы всё закончилось, и наши героические ребята, и зверята наконец вернулись бы в мирные дома. Молимся за вас всех. Спасибо за пост.