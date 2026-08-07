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Мы из Советского Союза

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Коты на фронте

Коты на фронте

Кот просится на СВООн сидит и смотрит на меня,Рядом с рюкзаком лежит броняИ оружие, что взять с собой:Чтоб вести с противниками бой.

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Комментарии
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ВераВерная
Вояки вы наши пушистые, как же вы там? Ведь совсем малыши есть, и другого дома, кроме ЛБС не знаете, вот такая судьба вам выпала...Господи, скорей бы всё закончилось, и наши героические ребята, и зверята наконец вернулись бы в мирные дома. Молимся за вас всех. Спасибо за пост.
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2 н.
Светлана Митленко
Спасибо, Верочка!
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2 н.