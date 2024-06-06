Страна и люди
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Страна и люди

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В музее Царское Село в честь 225-летия Пушкина показали новые экспонаты

В музее Царское Село в честь 225-летия Пушкина показали новые экспонаты

В Санкт-Петербурге открылась экспозиция в честь 225-летия знаменитого поэта Александру Пушкину. В честь этого события хранители музея Царское село продемонстрировали редкие экспонаты, посвященные его жизни.

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