В музее Царское Село в честь 225-летия Пушкина показали новые экспонаты

В Санкт-Петербурге открылась экспозиция в честь 225-летия знаменитого поэта Александру Пушкину. В честь этого события хранители музея Царское село продемонстрировали редкие экспонаты, посвященные его жизни.
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