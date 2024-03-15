В Петербурге проголосовали 30,57 % избирателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта, ФедералПресс. В Петербурге явка на 20:00 в первый день голосования составила 30,57 % от общего числа избирателей, об этом сообщил член петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин в медиацентре «Выборы-2024».