В Петербурге проголосовали 30,57 % избирателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта, ФедералПресс. В Петербурге явка на 20:00 в первый день голосования составила 30,57 % от общего числа избирателей, об этом сообщил член петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин в медиацентре «Выборы-2024».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии