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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Петербурге проголосовали 30,57 % избирателей

В Петербурге проголосовали 30,57 % избирателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта, ФедералПресс. В Петербурге явка на 20:00 в первый день голосования составила 30,57 % от общего числа избирателей, об этом сообщил член петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин в медиацентре «Выборы-2024».

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