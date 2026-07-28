БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как в 2014 мы упустили нашу победу

Как в 2014 мы упустили нашу победу

Рассматривая сегодняшние события, связанные с затянувшимся вооруженным конфликтом на Украине и проведением СВО, можно задаться вопросом, что же послужило причиной такого ожесточенного конфликта, почему Россия вмешалась не сразу и забрала только Крым, почему против путчистов поднялся только Юго-Восток, а остальная Украина безмолвствовала, и еще много других «почему».

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Комментарии
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Traveller
Ну и почему не назвать имя этого главного, у которого сработало очко или ещё что хуже, и кто спрятался в бункер вместо того, чтобы ОТДАТЬ ПРИКАЗ!?!?
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1 м.