«Кровь мигрантов»: почему так называют людей с третьей группы

Австрийский врач Карл Ландштайнер открыл группы крови в далеком 1900 году. Последующие исследования показали, что кровь может сказать о человеке многое, а появление и распространение групп крови таит немало загадок… Как появились группы крови Современные ученые сходятся в том, что разделение крови на группы произошло вследствие эволюционных процессов.