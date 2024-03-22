Маск пообещал вернуть зрение слепым с помощью импланта. Это будет следующий продукт Neuralink

Владелец Neuralink Илон Маск анонсировал очередной проект компании под названием Blindsight — это будет устройство для восстановления зренияМаск еще несколько лет назад говорил, что однажды Neuralink сможет вернуть зрение слепым людям.
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