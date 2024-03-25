Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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OpenAI хочет проникнуть в кинематографический бизнес

OpenAI хочет проникнуть в кинематографический бизнес

Стартап OpenAI запланировал провести на текущей неделе ряд встреч в Лос-Анджелесе с голливудскими студиями, руководителями СМИ и агентствами по поиску талантов, чтобы сформировать партнерские отношения в индустрии развлечений и стимулировать кинорежиссеров интегрировать новый видеогенератор компании с искусственным интеллектом в свою работу, пишет Bloomberg со ссылкой на информацию осведомленных источников.

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