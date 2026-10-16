Евгения Чикунова стала главной героиней брассовой программы Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянка не оставила соперницам шансов на своей коронной дистанции — 200 метров брассом — и завершила серию из трех этапов с идеальным результатом.
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