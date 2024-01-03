2023 год: полное ЧП. Часть 2

(Окончание. Начало читайте 02.01.2024) Мы продолжаем подводить итоги 2023 года. Для президента Майи Санду и правящей партии это был год “евроинтеграционного прорыва”, для оппозиции – напряженный период, когда то и дело менялось законодательство, зачищалось политическое поле, закрывались СМИ.