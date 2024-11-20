Россияне перечислили самые привлекательные сферы трудоустройства

Итоги исследования Центра социальных программ «Платформа» и компании «ОнИн» в рамках проекта «Социальная динамика» показали, что нефтегазовая отрасль признана самой привлекательной для трудоустройства среди россиян.
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