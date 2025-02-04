Индия расширяет аутентификацию Aadhaar для предприятий, вызывая обеспокоенность по поводу конфиденциальности

Индия ослабила ограничения в отношении службы аутентификации Aadhaar - цифровой системы проверки личности, связанной с биометрическими данными более чем 1,4 миллиарда человек, - чтобы позволить предприятиям, в том числе предлагающим такие услуги, как электронная торговля, путешествия, гостиничный бизнес и здравоохранение, использовать систему проверки личности для аутентификации своих клиентов.