Центробанк может снизить ключевую ставку в этом году

Во второй половине 2024 года Банк России может начать снижать ключевую ставку. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 8 апреля на совместном заседании комитетов Госдумы, посвященном рассмотрению годового отчета Банка России за 2023 год.