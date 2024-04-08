Центробанк может снизить ключевую ставку в этом году

Во второй половине 2024 года Банк России может начать снижать ключевую ставку. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 8 апреля на совместном заседании комитетов Госдумы, посвященном рассмотрению годового отчета Банка России за 2023 год.
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