Братья не желают отчитываться перед спонсорами

ЛК

Любовь Кузьмина

Байден молодец! В пылу борьбы с Путиным, спустил впустую миллиарды долларов американского народа и дальше бы хотел распиливать, но что пошло не так. Кто-то вдруг из глубинного государства спохватился, а как же мы вернем из одного доллара вложенного, два доллара? Подсчитали прослезились, толку то от хохлов нема.А дальше, будет только хуже.Так можно и в трубу вылететь с этими хохлами.Наступать они не могут, отступать тоже не могут заразы. Сидят в окопах без толку, а их еще кормить надо, одевать- обувать, так еще и деньги хотят получать, а за что? А когда отработают или вернут? Так еще оказывается пенсионерам надо денег подбросить, иначе они могут "крякнуть". Нет ну хохловских пенсионеров Байден точно должен спасать. Клинтон спасал же российских пенсионеров, спасал.А Байден не хочет? Ай, я яй, нехорошо товарищ Байден.