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Братья не желают отчитываться перед спонсорами

Братья не желают отчитываться перед спонсорами

Гений про злодейства А я не очень понимаю постановку вопроса американских товарищей (не наших товарищей, конечно, а товарищей наших братьев), если честно.

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Комментарии
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ИИ
Иванов Иван
Зачет.
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22 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Байден молодец! В пылу борьбы с Путиным, спустил впустую миллиарды долларов американского народа и дальше бы хотел распиливать, но что пошло не так. Кто-то вдруг из глубинного государства спохватился, а как же мы вернем из одного доллара вложенного, два доллара? Подсчитали прослезились, толку то от хохлов нема.А дальше, будет только хуже.Так можно и в трубу вылететь с этими хохлами.Наступать они не могут, отступать тоже не могут заразы. Сидят в окопах без толку, а их еще кормить надо, одевать- обувать, так еще и деньги хотят получать, а за что? А когда отработают или вернут? Так еще оказывается пенсионерам надо денег подбросить, иначе они могут &quot;крякнуть&quot;. Нет ну хохловских пенсионеров Байден точно должен  спасать. Клинтон спасал же российских пенсионеров, спасал.А Байден не хочет? Ай, я яй, нехорошо товарищ Байден.
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16 час.

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