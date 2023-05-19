Военное обозрение

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Украинский посол в Лондоне: Западные ожидания от нашего контрнаступления явно завышены

Украинский посол в Лондоне: Западные ожидания от нашего контрнаступления явно завышены

Украинский посол в Лондоне сделал заявление по поводу контрнаступления, о котором на самой Украине говорят все, включая бывших президентов.

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