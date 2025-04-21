Мимо не пройти…

Согласимся с призывом рационализировать мировую дипломатию, а следом и собственные подходы. На внешнем контуре называют две реперные точки: реанимацию российско-американского (точнее советско-) Договора о стратегических наступательных вооружениях и уточнение российско-украинского будущего в мировом, прежде всего европейском, интерьере.