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Парламентская газета

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Мимо не пройти…

Согласимся с призывом рационализировать мировую дипломатию, а следом и собственные подходы. На внешнем контуре называют две реперные точки: реанимацию российско-американского (точнее советско-) Договора о стратегических наступательных вооружениях и уточнение российско-украинского будущего в мировом, прежде всего европейском, интерьере.

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