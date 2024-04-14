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Иран заявил о завершении операции в Израиле

Иран заявил о завершении операции в Израиле

Иран завершил атаку по Израилю, которая стала ответом на удар по своему консульству в Дамаске. Как сообщила миссия Ирана при ООН, в своих действиях Тегеран руководствовался статьей 51 устава организации о праве на самооборону.

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