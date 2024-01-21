Свежие Анекдоты из Питера за 21.01.2024

🚪🚪🚪 Санкт-Ветербург! Погода замечательная! Легкий осенний ветерок колышит арматуру за окном! Иногда мимо пролетают листья, птицы, собачки и дети до 7 лет… 🚪🚪🚪 Фильм "17 мгновений весны" состоит из 12 серий.