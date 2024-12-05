Глава "Роснефти" Сечин: за 20 лет мировое потребление энергии увеличилось в 1,5 раза

Повышение уровня жизни населения развивающихся стран требует удвоения добычи нефти, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.
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