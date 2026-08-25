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Жан Алези: «Жалобы Хэмилтон мне показались неуместными»

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези высказался о ситуации в «Феррари» на Гран-при Нидерландов , в которой Льюис Хэмилтон остался недоволен тактическими действиями итальянской команды, которая не отреагировала на его просьбу пропустить его вперед напарника.

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