Жан Алези: «Жалобы Хэмилтон мне показались неуместными»

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези высказался о ситуации в «Феррари» на Гран-при Нидерландов , в которой Льюис Хэмилтон остался недоволен тактическими действиями итальянской команды, которая не отреагировала на его просьбу пропустить его вперед напарника.