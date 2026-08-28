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FiNE NEWS

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Лавров: Киев пытается дестабилизировать общество РФ ударами по НПЗ и маркетплейсам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что Киев при поддержке европейских стран осуществляет попытки дестабилизации российского общества путем атак на объекты гражданской инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и маркетплейсы.

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