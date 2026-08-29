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Европейские разведки не нашли признаков готовящейся атаки России на НАТО

Европейские разведки не нашли признаков готовящейся атаки России на НАТО

Разведывательные агентства стран Европы не обнаружили никаких признаков готовящейся атаки России на государства — члены НАТО.

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