Госдума повысила госпошлины при рассмотрении дел в судах

Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие индексацию размера государственных пошлин для дел, рассматриваемых Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами.
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