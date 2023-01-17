Крещенские купания в Подмосковье 2023: топ‑10 самых известных купелей

О самых популярных источниках и купелях Подмосковья читайте в материале РИАМО. 1. Главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» Торжественное освящение купели пройдет у Южных ворот собора Воскресения Христова в подмосковном парке «Патриот».
О самых популярных источниках и купелях Подмосковья читайте в материале РИАМО. 1. Главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» Торжественное освящение купели пройдет у Южных ворот собора Воскресения Христова в подмосковном парке «Патриот».
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