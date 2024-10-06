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Предложено существование нового класса частиц

Предложено существование нового класса частиц

arXiv: предложено существование нового класса частиц темной материи Ученые Института теоретической физики в Мадриде предположили существование нового класса частиц, известных как WIMP (слабо взаимодействующие массивные частицы).

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