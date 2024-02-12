Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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НОЖ В СПИНУ РОССИИ ОТ "СОЮЗНИКА": АРМЕНИЯ АТАКОВАЛА РУССКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ

НОЖ В СПИНУ РОССИИ ОТ "СОЮЗНИКА": АРМЕНИЯ АТАКОВАЛА РУССКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ

России прилетел нож в спину, притом от "союзника". Армения атаковала русских пограничников. Подконтрольные Николу Пашиняну СМИ развернули целую информационную кампанию.

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Комментарии
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Evgeny Ku
Педераст - он и есть педераст ! Вот почему Путин ведётся на них - то на Пашиняна, то на Эрдогана ? А от пидоров только и ждать - то нож в спину, то х.. в жопу ..............
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8 час.
СК
Сергей Ковалев
всё вытекает из понятия самодостаточность. выпрыгивать из штанов заведомо несамодостаточным в моменте можно, но следом крадется белый пушистый зверь. отсюда простой вывод - ждём-с, ибо время лечит и вылечит долболобов. обязательно!
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3 час.
Дмитрий Gold
Это рядовым гражданам плохо, а верхушка набивает карманы, запад им щедро платит.
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3 час.

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