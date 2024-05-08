В США изучают обстоятельства поездки арестованного в России за кражу военного

Мужчину задержали во Владивостоке, после чего арестовали на два месяца по решению суда.В Соединенных штатах Америки началось расследование обстоятельств поездки Старшего сержанта Гордона Блэка в Росиию, где его арестовали по обвинению в краже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии