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В США изучают обстоятельства поездки арестованного в России за кражу военного

В США изучают обстоятельства поездки арестованного в России за кражу военного

Мужчину задержали во Владивостоке, после чего арестовали на два месяца по решению суда.В Соединенных штатах Америки началось расследование обстоятельств поездки Старшего сержанта Гордона Блэка в Росиию, где его арестовали по обвинению в краже.

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