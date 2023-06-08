Аргументы недели

98 685 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Декоммунизация Украины продолжается. Там, на Украине, ещё много объектов энергетики, построенных русскими оккупантами...Захарова прокомме...
  • Светлана Шумилина
    Это ведь все пишут журнашлюшки некомпетентные во всем.Услышат звон и не знают откуда он.Пенсионерам РФ со...
  • саша дмитренко
    коммуняки  были   выше статей укДепутат Буцкая за...

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс станет сенатором

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс станет сенатором

Решение было принято большинством голосов Заксобрания региона. ЛДПР пыталась выдвинуть в качестве альтернативного кандидата своего депутата Сергея Натарова, который находится в СИЗО по делу о незаконном присвоении, но его кандидатура не прошла.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх