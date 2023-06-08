Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс станет сенатором

Решение было принято большинством голосов Заксобрания региона. ЛДПР пыталась выдвинуть в качестве альтернативного кандидата своего депутата Сергея Натарова, который находится в СИЗО по делу о незаконном присвоении, но его кандидатура не прошла.
Решение было принято большинством голосов Заксобрания региона. ЛДПР пыталась выдвинуть в качестве альтернативного кандидата своего депутата Сергея Натарова, который находится в СИЗО по делу о незаконном присвоении, но его кандидатура не прошла.
Свежие комментарии