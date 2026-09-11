"ЕР" выступила за развитие подходов к строительству социальных объектов

Партия «Единая Россия» предложила фиксировать социальные обязательства девелоперов на начальном этапе реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).
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