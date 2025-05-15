Волошин: Кремль — не мистическая структура, а срез общества

МОСКВА (ИА Реалист). Александр Волошин, возглавлявший Администрацию президента России с 1999 по 2003 год, в новом интервью рассказал о политической культуре Кремля, болезненном переходе от социализма к капитализму, становлении российского бизнеса и собственных взглядах на реформы.