«Хрущёвская оттепель» — первая попытка разрушить советскую цивилизацию Хрущёвская «перестройка»Никита Хрущёв, который при Сталине выполнял роль шута, сыграл огромную роль в истории СССР-России.
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«Хрущёвская оттепель» — первая попытка разрушить советскую цивилизацию Хрущёвская «перестройка»Никита Хрущёв, который при Сталине выполнял роль шута, сыграл огромную роль в истории СССР-России.
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