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В России начали испытания видимости беспилотников большой авиацией

В России начали испытания видимости беспилотников большой авиацией

Испытания системы наблюдения за беспилотниками, которую используют для управления полётами большой авиации, начались под Санкт-Петербургом, рассказал гендиректор ООО «Авиателекоминвест» Александр Игнатьев.

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