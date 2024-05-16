В России начали испытания видимости беспилотников большой авиацией

Испытания системы наблюдения за беспилотниками, которую используют для управления полётами большой авиации, начались под Санкт-Петербургом, рассказал гендиректор ООО «Авиателекоминвест» Александр Игнатьев.
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