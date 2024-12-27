На Камчатке подняли Государственный флаг РФ на двух новых сейнерах

В торжественном мероприятии церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации на малотоннажных рыболовецких сейнерах «Карага» и «Карымай», принял участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов, 27 декабря сообщает пресс-служба исполнительных органов Камчатского края.
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