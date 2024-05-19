Ходить, чтобы жить. Доктор Александр Шишонин провел пешеходный марафон

Ходить пешком полезно для всего организма: если отказаться от машины, выходить на одну остановку общественного транспорта раньше и сделать ходьбу своей привычной, можно избавиться от множества болезней, которые вы считали своими спутниками по жизни.
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